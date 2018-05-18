Со стены Николаевского судостроительного завода демонтировали барельеф Ленина

На стене Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) замуровывают барельеф Ленина.

Об этом сообщает «NikLife».

При этом, работница завода рассказала, что скульптуру убирают не из-за декоммунизации. Причиной этому послужило то, что кто-то забросал Ленина камнями и барельеф разрушился.

«В итоге они приняли решение убрать его вовсе. Теперь рабочие замуровывают огромную дыру в стене, которая образовалась после демонтажа изображения Ленина», - говорится в сообщении.

Также, на «ликвидацию» Ленина обратили внимание николаевские пользователи Facebook. Так, экс-«молодежный управленец» ОГА Александр Максименко прокомментировал ситуацию песней, посвященной Ленину «И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди». А начальник управления культуры и сохранения культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров в комментариях под еще одной публикацией на эту тему пошутил «Замуровали, идолы!».

Отметим, что сам барельеф был изготовлен из стекла и каменной крошки, а остальную часть скульптуры трогать не будут.

Напомним, что в ночь на 12 мая в Очакове неизвестные снесли Ленина с постамента «Ленин и Горький».