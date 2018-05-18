«Дунас геть!» - в Николаеве под облпрокуратурой прошла акция в поддержку осужденного Николая Сливоцкого

В пятницу, 18 мая, в Николаеве возле здания областной прокуратуры прошла акция в поддержку Николая Сливоцкого, приговоренного к пожизненному заключению. Протестующие требовали отставки прокурора Николаевской области Тараса Дунаса.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что Сливоцкому в 2004 году инкриминировали совершение двух убийств. Как заявляет Николай, все обвинение было построено «на явках с повинной», которые из него силой выбили бывшие сотрудники милиции. Спустя 11 лет Апелляционный суд Николаевской области наконец принял к рассмотрению заявление осужденного о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а именно - превышению полномочий правоохранителями.

Вместе с тем, в ноябре 2015 года Вознесенский горрайонный суд обязал прокуратуру расследовать уголовное производство по факту применения пыток к Сливоцкому бывшими сотрудниками горотдела милиции А.Н. Дубовым и А.В. Константиновым. Прокуратура хотела закрыть дело о пытках Сливоцкого в милиции, но суд постановил разобраться еще раз. Отметим, что Вознесенский суд отказался пересмотреть дело.

В 12:00 под зданием областной прокуратуры собрались общественники, выступающие за освобождение Николая Сливоцкого, представители Социал-национальной ассамблеи (праворадикальная молодежь - ПН), адвокат осужденного Олег Веремеенко.

Участники акции настаивали на том, что Николай Сливоцкий является невиновным и написал признание под действием жестоких пыток. Олег Веремеенко, в свою очередь, продемонстрировал документы, подтверждающие факт применения пыток к Сливоцкому.

В ходе митинга Олег Веремеенко повесил на двери прокуратуры похоронный венок с фотографией осужденного и надписью «R.I.P правосудие. 2004-2018».

Акция протеста сопровождалась лозунгами «Дунас геть!», «Свободу Сливоцкому!» и «Дунас, давай до свидания». Активисты требовали сложения полномочий от прокурора Николаевщины Тараса Дунаса.

- С сегодняшнего дня прокурор Дунас должен подать в отставку. Потому что он прекрасно знал, мы десятки писем направляли в прокуратуру, что Сливоцкого пытали. Если прокуратура крышует пытки - то это не прокуратура, а какая-то лавочка, - заявил адвокат Олег Веремеенко.

По завершению протестной акции митингующие отправились в Апелляционный суд Николаевской области, чтобы присутствовать на суде по делу скандального Алексея Казимирова.

Акция в поддержку Николая Сливоцкого

Адвокат Олег Веремеенко

Напомним, что летом 2016 года Апелляционный суд Николаевской области отказал в пересмотре дела Николая Сливоцкого.