На улице Соборной в Николаеве проводится санитарная обрезка деревьев

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В пятницу, 18 мая, в Николаеве на улице Соборной по заказу департамента ЖКХ городского совета проводится санитарная чистка деревьев.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Информация о работах была размещена утром 18 мая на странице ДЖКХ в Facebook.

«Сегодня на улице Соборной выполняются работы по санитарной обрезке деревьев. Просим горожан быть осторожными и извиняемся за возможные неудобства», – говорится в сообщении.

На данный момент работы проводятся на участке улицы Соборной между улицами Адмиральская и Никольская. Рабочие при помощи автовышки срезают сухие ветви и загружают их в грузовой автомобиль.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал распоряжение провести обрезку аллергенных веток платанов. Мэр настоял на том, чтобы мелкие ветки, на которых образуется аллергенная пыльца, систематически подрезали.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество