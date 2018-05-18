На улице Соборной в Николаеве проводится санитарная обрезка деревьев

В пятницу, 18 мая, в Николаеве на улице Соборной по заказу департамента ЖКХ городского совета проводится санитарная чистка деревьев.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Информация о работах была размещена утром 18 мая на странице ДЖКХ в Facebook.

«Сегодня на улице Соборной выполняются работы по санитарной обрезке деревьев. Просим горожан быть осторожными и извиняемся за возможные неудобства», – говорится в сообщении.

На данный момент работы проводятся на участке улицы Соборной между улицами Адмиральская и Никольская. Рабочие при помощи автовышки срезают сухие ветви и загружают их в грузовой автомобиль.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал распоряжение провести обрезку аллергенных веток платанов. Мэр настоял на том, чтобы мелкие ветки, на которых образуется аллергенная пыльца, систематически подрезали.