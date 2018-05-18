Обращение к Азову и прочим объединениям

Продолжает свою деятельность Николаевская областная организация политической партии «Разумная сила». Организация перерегистрирована совсем недавно. Однако уже получает сопротивление со стороны радикально настроенных групп.

9 мая нами были возложены венки у памятников и мемориалов по городу Николаеву.

14 мая венок у памятника Лягину был похищен и привязан к столбу по маршруту движения члена рады областной организации Виктора Спатара к своему офису. Какую цель преследовали похитители, остается догадываться. Однако по городу висят камеры наблюдения и исполнители данного акта скоро об этом расскажут сами.

Зная Одесского областного руководителя Мориса Ибрагима, и как позиционирует себя партия, радикально настроенные элементы занервничали и в Николаеве. С 4.45 на видео один из организаторов Разумной силы в Николаевской области Андрей Штопенко.

Возможно, нервозность связана так же и с тем, что я вошел в Раду областной организации. Какие заявления будет делать партия по проекту «Общее дело» олигархату теперь понятно. Рекомендуется к прочтению со ссылками: https://news.pn/ru/blogs/195237

На второй марш меня не пустили мирные азовцы. Как раз те, которые тогда возбудились. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981764321977389&id=100004314911400

Поэтому я, как Генеральный Конструктор проекта «Общее Дело» Международной Академии Наук и Инновационных Технологий, обращаюсь к Илье Зелинскому с Азовым и объединениями, давайте решать вопросы на теледебатах и конференциях.