Обращение к Азову и прочим объединениям

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Продолжает свою деятельность Николаевская областная организация политической партии «Разумная сила». Организация перерегистрирована совсем недавно. Однако уже получает сопротивление со стороны радикально настроенных групп

Продолжает свою деятельность Николаевская областная организация политической партии «Разумная сила». Организация перерегистрирована совсем недавно. Однако уже получает сопротивление со стороны радикально настроенных групп.

9 мая нами были возложены венки у памятников и мемориалов по городу Николаеву.

14 мая венок у памятника Лягину был похищен и привязан к столбу по маршруту движения члена рады областной организации  Виктора Спатара к своему офису. Какую цель преследовали похитители, остается догадываться. Однако по городу висят камеры наблюдения и исполнители данного акта скоро об этом расскажут сами.

Зная Одесского областного руководителя Мориса Ибрагима, и как позиционирует себя  партия, радикально настроенные элементы занервничали и в Николаеве. С 4.45 на видео один из организаторов Разумной силы в Николаевской области Андрей Штопенко.

Возможно, нервозность связана так же и с тем, что я вошел в  Раду областной организации. Какие заявления будет делать партия по проекту «Общее дело» олигархату теперь понятно. Рекомендуется к прочтению со ссылками: https://news.pn/ru/blogs/195237

На второй марш меня не пустили мирные азовцы.  Как раз те, которые тогда возбудились. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981764321977389&id=100004314911400

Поэтому я, как Генеральный Конструктор проекта «Общее Дело» Международной Академии Наук и Инновационных Технологий, обращаюсь к Илье Зелинскому с Азовым и объединениями, давайте решать вопросы на теледебатах и конференциях.

Вадим Чудайкин

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