Образцом будет морская пехота США, - генерал о модернизации подразделений украинских морпехов

В Украине создадут еще одну бригаду морской пехоты. При этом целью для развития этого рода войск является формирование мобильной и управляемой структуры.

Об этом сообщил командующий морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль, пишет «Радио Свобода».

- Сейчас в структуре командования морской пехоты есть бригада морской пехоты и артиллерийская бригада, три отдельных батальона морской пехоты, реактивный артиллерийский полк. В планах – увеличение частей морской пехоты: одну новую бригаду морской пехоты должны сформировать к концу 2018 года, остальные части – в течение следующего года. Впрочем, курс взят не на громоздкую, а прежде всего на управляемую, мобильную, боеспособную структуру. Образцом однозначно будет морская пехота Соединенных Штатов Америки (United States Marine Corps), - сказал Содоль.

По его словам, разработана программа обеспечения частей и подразделений морской пехоты новыми образцами вооружения. Речь идет о бронетранспортерах, противотанковых комплексах, артиллерийских установках, средствах связи. В первую очередь, процесс пройдет в наиболее подготовленных боевых частях и подразделениях.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал Содоль вместе с молодыми морпехами прошел восьмикилометровую полосу препятствий.