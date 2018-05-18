На Николаевщине спасатели откачали воду из подтопленного понтонного моста

В Витовском районе Николаевской области спасатели помогли в откачке воды из понтонного моста.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения 18 мая поступило сообщение, что в селе Пересадовка под воду частично погрузился понтонный мост через реку Ингул. На место направили дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью мотопомпы откачали воду.

Напомним, что в 2017 году этот мост серьезно повредил проехавший по нему грузовик.