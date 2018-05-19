Заместителем директора «Николаевэлектротранса» могут назначить Кащенюка, который лоббировал интересы «маршрутчиков»

У директора «Николаевэлектротранса», депутата Николаевского горсовета и председателя транспортной комиссии Владимира Евтушенко есть два кандидата на должность его заместителя на предприятии.
Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».
Первая кандидатура это экс-начальник транспортного управления
Николаевского горсовета Вячеслав Кащенюк.
- Я рассматриваю его кандидатуру. Он будет машины ремонтировать, будет главным инженером, - сообщил Евтушенко.
По его словам, Кащенюк уволился с фирмы «Евротранстехсервис», которая занимается перевозками пассажиров города Николаева по причине маленькой заработной платы.
- Он горел этим предприятием («Николаевэлектротрансом», - ПН), постоянно интересовался. И я ему предложил «хочешь показать какой ты горожанин?». И он сказал «да, хочу», - сообщил Евтушенко.
Также директор «Николаевэлектротранса» сообщил, что на эту должность он рассматривает и кандидатуру Павла Котельникова, который занимал должность замначальника управления транспорта Николаевского горсовета.
- Я с ними два года работал, тренировал их, скажем так нацеливал их на проблемы города. Электротранс это же не только троллейбусы и трамваи, это общая стратегия города, в концептуальном смысле, - отметил он.
При этом на вопрос лично ли Евтушенко будет принимать решение по поводу кандидатуры, он отметил, что это в компетенции самого директора, но в тоже время если Александр Сенкевич будет против такого кадрового назначения, то он будет вынужден его уволить.
Стоит отметить, что Кащенюк на должности директора «Евротранстехсервиса» лоббировал интересы перевозчиков и призывал депутатов поднять тариф на «маршуртках», а также угрожал в одностороннем порядке разорвать с мэрией договор на перевозки в Матвеевку.
Напомним, что 14 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил трудовому коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока», председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Владимира Евтушенко.
Ранее сообщалось, что экс-директора «Николаевэлектротранса» Лисовского подозревают в злоупотреблениях при распоряжении имуществом КП. Также работники КП «Николаевэлектротранс» были недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.