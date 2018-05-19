Заместителем директора «Николаевэлектротранса» могут назначить Кащенюка, который лоббировал интересы «маршрутчиков»

У директора «Николаевэлектротранса», депутата Николаевского горсовета и председателя транспортной комиссии Владимира Евтушенко есть два кандидата на должность его заместителя на предприятии.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Первая кандидатура это экс-начальник транспортного управления

Николаевского горсовета Вячеслав Кащенюк.

Вячеслав Кащенюк - Я рассматриваю его кандидатуру. Он будет машины ремонтировать, будет главным инженером, - сообщил Евтушенко.

По его словам, Кащенюк уволился с фирмы «Евротранстехсервис», которая занимается перевозками пассажиров города Николаева по причине маленькой заработной платы.

- Он горел этим предприятием («Николаевэлектротрансом», - ПН), постоянно интересовался. И я ему предложил «хочешь показать какой ты горожанин?». И он сказал «да, хочу», - сообщил Евтушенко.

Павел Котельников

Также директор «Николаевэлектротранса» сообщил, что на эту должность он рассматривает и кандидатуру Павла Котельникова, который занимал должность замначальника управления транспорта Николаевского горсовета.