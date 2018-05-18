В Украине ужесточили правила ввоза авто на «евробляхах»

В Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией. Теперь чтобы заехать в страну нужно иметь разрешение на трудоустройство в Литве и официальный трудовой договор.

Об этом рассказал член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак, сообщает «Укринформ».

«Сначала был запрос, направленный литовской стороне от нашего МИД, на который был получен ответ, как происходит трудоустройство в Литве от посольства Украины в Литве. Она выяснила там ситуацию с фирмами, как они занимаются выдачей фейковых доверенностей с регистрацией на себя автомобилей украинским гражданам, чтобы они управляли этими автомобилями, якобы они работают на эти фирмы», — сообщил Козак.

После этого МИД передало информацию таможне, а там начали требовать у граждан Украины, которые въезжают в страну на авто с литовской регистрацией, разрешение на работу в Литве и заверенный на бирже труда контракт с работодателем. В случае отсутствия этих документов, сотрудники таможенной службы не пропускают автомобиль. Новые правила начали действовать с 17 мая.

Козак объясняет, что зачастую таких документов у водителей нет, поскольку разрешение стоит 120 евро в год. Ранее для въезда в страну на авто с «евробляхами» нужно было иметь техпаспорт, подтверждение регистрации, страховку и доверенность на управление транспортным средством.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко обнародовал новый документ. Он считает, что прекратить ввоз автомобилей без уплаты налогов можно снизив налоги в Украине.

«Тогда украинцы перестанут платить по 900-1400 евро «бляхобизнесменам» за организацию ввоза блях, а лучше заплатят эти же деньги в бюджет», — отметил он.

Напомним, ранее в ГФС сообщали, чтов Украине незаконно находится более 246 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.