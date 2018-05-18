Для первоклассников не будет конкурса для поступления в школу, - Минобразования

Согласно новому закону «Об образовании» зачисление в первый класс школы пройдет без конкурса.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

«Новые правила зачисления в 1 класс. Когда разрабатывался новый закон об образовании и разрабатывался проект порядка зачисления, были устранены несправедливые и коррупционные правила зачисления в 1 класс. С педагогической точки зрения, абсолютно недопустимо подвергать конкурсу и тестированию 6-летних детей. Конкурс превращается в конкурс родителей и право звонка", - заявила Гриневич. По словам министра, конкурс для первоклассников имел коррупционные риски. "Цивилизованная система поступления в 1 класс состоит в том, что ребенок в 6-летнем возрасте должен иметь гарантированное место в школе рядом с его местом жительства. Ребенок имеет право учиться в учебном заведении на территории, где он проживает», - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобразования вводит прием в школы по прописке.