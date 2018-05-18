В Украине успешно завершили испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф»

Государственное конструкторское бюро «ЛУЧ» успешно завершило финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса «СКИФ», который является экспортной версией ПТРК «Стугна-П».

Об этом сообщила пресс-служба КБ в Facebook.

«В Черниговской области прошел финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса "СКИФ" в присутствии представителей заказчика. Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет. Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства «КБ ЛУЧ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, переносной противотанковый ракетный комплекс "СКИФ" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, что снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника.

Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Напомним, ранее в Украине успешно завершили госиспытания ракетного комплекса «Ольха».