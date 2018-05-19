Трое жителей Николаевской области из-за «банковских» мошенников потеряли 100 тысяч гривен

В Николаевской области 17 мая три человека назвали незнакомым телефонным собеседникам секретные данные своих банковских карт и потеряли почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве женщине позвонил неизвестный, который представился работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе и клиентка может потерять свои сбережения. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей было нужно сообщить определенную информацию. Женщина назвала секретные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 67 тысяч гривен. Аналогичным образом потеряла более 21 тысячи гривен еще одна жительница Николаева и 12 тысяч – жительница Южноукраинска.

«Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой аферистов, запомните следующие правила: - если вам звонят якобы из банка и просят назвать личные сведения – это повод насторожиться. Если вы сомневаетесь, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка – спросите, когда и в какое отделение вы можете подойти, чтобы решить проблему лично, а не по телефону; - банки никогда не проводят идентификацию владельца карты при исходящем звонке, только если вы сами звоните в финансовое учреждение;

- никогда не называйте третьим лицам (в том числе сотрудникам банка, а также знакомым, друзьям, родственникам, продавцам в магазине) пин-код вашей карты, а также секретные одноразовые коды; - если сотрудник банка (или лицо, представившееся им) предлагает вам по телефону помочь в проведении каких-либо действий с картой (например, активировать в банкомате) – настаивайте на проведении их в отделении банка; - не оставляйте в социальных сетях номер мобильного, привязанного к банковской карте, не указывайте дату рождения, адрес и другую личную информацию».

«Если вы подозреваете, что сведения вашей банковской карты попали к мошенникам, или уже обнаружили пропажу средств, то в первую очередь нужно заблокировать карту. Если речь идет о мошенничестве, кроме обращения в финансовое учреждение, необходимо обратиться в полицию», - пояснили в отделе коммуникации.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы за день обогатили мошенников на ₴73 тысячи за «спасение родственников от полиции».