Умер известный николаевский журналист Игорь Пох

В пятницу, 18 мая, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни известный николаевский журналист Игорь Пох.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Игорю Поху было 55 лет. Новость потрясла многих его друзей, которые знали о его проблемах со здоровьем.

«Нашего Поха не стало... более 90 дней в реанимации был....не спасли», - объяснила Татьяна Жаренова на своей странице в Facebook.

Отметим, что Игорь Пох известен как публицист, ведущий радио «Николаев» и автор собственной программы «Пох с Вами«». В своем блоге на сайте «Преступности.Нет» он писал, что предан журналистике и считает тот факт, что его тексты могут быть интересны – Божьим даром.

«В моей биографии есть красивая штука: я начинал трудовую деятельность учеником печатника в местной типографии, а сейчас я журналист и пишу тексты, которые называются статьями. Эти профессии всегда ходят рядом, мне удалось их каким-то образом соединить. Мне этот факт кажется Божьим даром. Не то, что я умею слова складывать в предложения, а то, что мои тексты кому-то интересны. И я знаю, как они ложатся на бумагу», - писал Игорь Пох.

Как известно, ранее Пох попал в отделение нефрологии. Всем городом ему собирали финансовую помощь для борьбы с тяжелой болезнью почек.