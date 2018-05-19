Президент Украины назначил нового главу Хмельницкой ОГА Вадима Лозового

Вадим Лозовой В субботу, 19 мая, Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового.

Об этом он сообщил на своей странице Twitter.

«Поддержав предложение правительства, которое было внесено по назначению на посту главы Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового», - сообщил президент.

Также он вручил удостоверение Лозовому и рассказал, что подписал соответствующий указ. Добавим, что предыдущий глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук станет советником президента.

Вручив посвідчення новопризначеному Голові Хмельницької ОДА - Вадиму Лозовому. Бажаю успіху новому голові, адже його успіх на посаді – це успіх громади, області та усієї України pic.twitter.com/Gn5kIZuD2b — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

Справка:

Вадим Лозовой — депутат Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный, 1971 года рождения. Заместитель генерального директора ООО «Эпицентр». Избранный в облсовет от Хмельницкой областной организации партии «За конкретные дела», является руководителем депутатской фракции этой же партии, член депутатской группы «Защита прав владельцев земельных паев». Также возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.