КНДР не пустило журналистов из Южной Кореи на закрытие ядерного полигона

В пятницу, 18 мая, Северная Корея не утвердила список журналистов из Южной Кореи, которые должны были освящать демонтаж ядерного полигона в Пунгери.

Об этом сообщает Yonhap.

«Правительство пыталось через канал связи в Пханмунджоми сообщить КНДР о наших журналистах, которые будут освещать демонтаж испытательного ядерного полигона в Пунгери, но Северная Корея не согласилась на это», - сообщили в южнокорейском министерстве по обьеденению.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, что КНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Добавим, что КНДР готова к переговорамс США.