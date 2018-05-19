Директор «Николаевводоканала» заявил, что через 10 дней подрядчик может начать работы на коллекторе по улице Лесковой

В субботу, 19 мая, гендиректор ГКП «Николаевводоканала» Борис Дуденко встретился с жителями улицы Лесковой и сообщил, что в скором времени подрядчик начнет ремонт на аварийном коллекторе.

Об этом говориться на странице предприятия в Facebook.

«Благодаря мэру Александру Сенкевичу мы гораздо быстрее получим заключение государственной экспертизы сметы работ по реконструкции коллектора по Лесковой, и, вероятно, уже во вторник, 22 мая, сможем объявить начало переговорной процедуры по выбору подрядчика. На переговорную процедуру законом отведено 5 дней. То есть уже через 10 дней подрядчик сможет приступить к выполнению работ», - говорится в сообщении.

На встрече присутствовал депутат горсовета от данного округа Сергей Карцев, где обсудили вопросы безопасности жителей улицы во время выполнения работ, и согласовали сроки выполнения следующих шагов, «чтобы как можно быстрее спасти людей от того ужаса, в котором им приходится жить».

«Авария на коллекторе по Лесковой - это личный экзамен для меня, как руководителя предприятия, для специалистов ГКП «Николаевводоканал» и для всей городской власти. Ведь именно в кризисных ситуациях становится очевидным или справляешься ты с работой, за которую получаешь зарплату», - идет речь в сообщении.

Также отмечается, что жители улицы задавали много вопросов, которые беспокоят их вне аварии на коллекторе. Спрашивали об очистных сооружениях канализации, о качестве питьевой воды. Отвечая на эти вопросы Дуденко объяснил, что самой большой проблемой качества питьевой воды является водопроводные сети.

«Вместе с Юрием Степанцов, заместителем городского головы по вопросам ЖКХ, мы рассказали о программе «Реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения», и договорились предоставить ее на суд общественности и депутатов через 2 недели», - сообщается в публикации.

Напомним, что на 37-й сессии Николаевского горсовета выделили 9,1 миллиона гривен на ликвидацию аварии по улице Лесковой и заслушали программу по борьбе с бездомными животными.

Также, жители нескольких улиц Николаева, которые страдают от аварии на канализационном коллекторе по улице Лесковая, готовы перекрыть трассы, а также дойти до Президента Украины, если депутаты Николаевского горсовета в кратчайшие сроки не решат вопрос с коллектором.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лесковая. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лесковая и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.