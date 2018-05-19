«Лечи травой»: возле Кабмина митинговали за легализацию конопли

В столице Украины возле здания Кабинета министров около 200 активистов участвуют в акции «Конопляный марш» за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно информации сайта, активисты расположились у здания правительства с различными плакатами: «Медицинский каннабис - наше право», «Начать научные исследования» и плакаты с изображением листьев конопли.



Активисты требуют урегулировать доступ украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе. Кроме того, участники марша требуют начать научные исследования медицинских свойств каннабиноидов.

По словам организаторов акции, в мероприятии участвуют представители объединения гражданских инициатив «Объективная реальность», общественных организаций «Афина. Женщины против рака», «Всеукраинская сеть ЛЖВ», «Единый опыт», «Украинская ассоциация медицинского каннабиса», «Демократическая орда», «МОСТ», проект «Наркополитика» и партия Зеленых Украины.

Общественный порядок на акции обеспечивают десятки правоохранителей, в том числе полиция коммуникации. Обстановка спокойная.