«Он борется не за веру, а за здание », - депутат Киселева о ситуации вокруг Николаевского храма Святого Александра Невского

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева заявила, что никаким образом не влияет на ситуацию, которая сложилась вокруг храма Святого Александра Невского.

Об этом она сообщила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 19 мая священнослужитель заявил, что церковь Святого Александра Невского в Николаеве захватывают.

Поскольку храм находится на территории административного округа Елены Киселевой, она отметила, что достаточно много жалоб поступало со стороны 12 школы, которая находится рядом с церковью.

- Это мой округ, тут никуда не денешься. Более того, когда Тарас там служил на него поступали жалобы со стороны школы. Он себя вел не должным образом, - заявила она.

Елена Киселева - Очень удобная ситуация выбрать кого-то из VIPов и нарушение прав и нарушение законов повесить на кого-то. Ни для кого не секрет, у меня был с ним разговор, свою позицию в отношении его поведения я высказала. Он борется не за веру, а за здание, которое он считает своим. Он решил своей волей создать новую церковь в Украине, но при этом, не просто создать, а и прихватить с собой здание, - отметила Киселева.

Также она добавила, что никаким образом не может влияет на церковные дела.

- Максимум на, что я могу влиять как депутат - это ни на что, как я могу административно влиять на церковь. Это человеческая обида, если он не будет называть громких имен - эта ситуация не будет иметь отклика в СМИ, - заявила депутат.

По ее словам, ранее у них с Отцом Тарасом состоялся разговор, в ходе которого он просил помочь ей выделением земли.

- Еще один немаловажный аспект: когда я была у отца Тараса мы с ним разговаривали, и он попросил, чтобы мы ему способствовали в выделении земельного участка для строительства нового храма. На ту минуту я даже посоветовала обратиться ему в горсовет, а потом, согласно законодательству это будет рассматриваться. А теперь я уже точно не буду ему помогать, - заявила она.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел церковный конфликт из-за храма Святого Александра Невского. А позже отец Тарас и представители Николаевской епархии УПЦ КП сообщили, что намереваются решать все через суд. Также отец Тарас заявил о давлении со стороны депутата Николаевского горсовета Киселевой.