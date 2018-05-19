В Николаеве 60 бойцов Нацгвардии приняли военную присягу

В субботу, 19 мая, состоялось принятие военной присяги личным составом молодого пополнения воинской части 3039 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

В центре Николаева 60 нацгвардейцев приняли военную присягу на верность украинскому народу. Поздравить и поддержать служащих пришли их родные и близкие, друзья, представители областной власти и духовенства.

И.о. главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь поздравил личный состав воинской части и пожелал успешного прохождения службы.

«Я искренне поздравляю вас с сегодняшней торжественной, очень важной ответственной событием в вашей жизни - принятие присяги на верность народу Украины. Искренне желаю вам быть достойными своих старших товарищей, а с сегодняшнего дня - побратимов, которые неоднократно доказывали свою верность присяге как на Востоке страны, так и при защите правопорядка на мирной территории. Искренне желаю вам успешного прохождения службы! Желаю, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми, чтобы в ваших домах всегда были мир, спокойствие, благополучие и достаток», - обратился к Бонь.

Отмечается, что военную присягу приняли служащие личного состава воинской части 3039 призыва 1/2018 из Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

«После расформирования учебного подразделения личный состав наших молодых военнослужащих будет распределен между подразделениями конвоирования, экстрадиции, охраны подсудимых (2 подразделения) и в подразделение патрульно-постовой службы (они будут помогать работникам национальной полиции поддерживать общественный порядок в городе Николаеве). За время учебного сбора многим военнослужащим очень понравились основы военной науки и немало тех, кто уже хочет подписать контракт для служения в рядах Национальной гвардии Украины», - сказал заместитель начальника учебного сбора по работе с личным составом капитан Виктор Безверхний.

Напомним, что в апреле на службу в патрульную полицию Николаевской области поступили 18 новых правоохранителей. Присягу приняли 14 парней и 4 девушки.