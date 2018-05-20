Буддийский монах впал в депрессию из-за переработок и подал в суд на монастырь

В Японии буддийский монах подал в суд на монастырь, в котором служит, из-за переработок.

Об этом сообщает «Униан» с ссылкой на «Channel News Asia».

Мужчина требует у одного из храмов на горе Коя-сан недалеко от города Осака компенсацию в размере 78 тысяч долларов. Его заставляли работать в кафе для туристов на протяжении двух месяцев без выходных, помимо того, что в его другие обязанности выходили за рамки духовной практики. В результате из-за переработок он впал в депрессию, сообщил представитель истца Норитакэ Сиракура.

«Если вы монах, то время вашей работы в монастыре никак не регулируется, - сказал Сиракура. - Вам дают задания и говорят, что это часть религиозного воспитания. А раз уж это воспитание, то необходимо преодолевать серьезные трудности».

По его словам, на суде он и его клиент, имя которого не раскрывается, планируют доказать, что такой подход устарел.

В 2015 году, когда район отмечал 1200-ю годовщину, монаха заставили работать 64 дня подряд, отметил его защитник. Кроме того, в некоторые дни он трудился по 17 часов без перерыва.

Напомним, что в Египте суд признал невиновным четырехлетнего ученика начальной школы, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Мальчик поцеловал свою одноклассницу, которой тоже четыре года, и возмущенный отец девочки обратился в суд.