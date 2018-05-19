Возле Николаевского зоопарка открыли знак с направлением на Тбилисский

В субботу, 19 мая, в Николаеве руководитель посольства Грузии в Одессе Торнике Берекашвили вместе с директором Николаевского зоопарка Владимиром Топчим открыл баннер с направлением на Тбилисский зоопарк.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Торнике Берекашвили сообщил, что Грузинская диаспора в Николаеве тесно сотрудничает с властями, а установить знак с указанием направления Тбилисского зоопарка было инициативой руководства Николаевского зоопарка.

- Наша диаспора тесно сотрудничает со здешними властями и с господином директором этого прекрасного зоопарка, и у них создалась идея сделать памятник где находится Тбилисский зоопарк. Представитель нашей диаспоры принес землю с зоопарка Тбилиси, была церемония, а потом уже решили сделать баннер с направлением на Тбилиси, - говорит Торнике Берекашвили.

Напомним, что зоопарк Дрогобича передал в Николаев новых животных - среди них молодой самец альпака.