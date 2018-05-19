«Мир Донбассу, смерть Кремлю»: В Киеве проходит марш за освобождение политзаключенных и пленных

В субботу, 19 мая в Киеве на Майдане Независимости прошел марш под названием «Свободу защитникам Украины», организатором которого является «Союз ветеранов войны с РФ».

Об этом сообщает «Inforesist».

Участники марша требовали страну оккупанта освободить украинских военнопленных и политзаключенных. На акции присутствовали родственники с фотографиями украинских бойцов, которые на данный момент находятся в плену боевиков на Донбассе. Также были представители националистов «С14», «Свобода», «Сокол», «Национальный корпус».

На марше было около 300 человек, некоторые держали плакаты «Европа покажи красную карточку Путину», «Люди не мячи. Не играйте с жизнями», «Свободу Сенцову». Участники акции скандируют: «Мир Донбассу, смерть Кремлю», «Крым - это Украина» и другие.

«Мы идем к посольствам Франции и Германии, ОБСЕ и «Красного Креста». Мы идем к ним потому что они обещали содействовать освобождению наших защитников. Представители этих организаций ставили свои подписи под документами, чтобы способствовать освобождению пленных», - говорят организаторы.

По данным «Украинской правды» среди участников около 30 родственников военнопленных, содержащихся в РФ. Основное требование - заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм относительно пленных.

Напомним, что Президент Петр Порошенко призывает международное сообщество продолжать давление на Россию для освобождения всех незаконно заключенных украинцев. Президент сделал заявление в связи с тем, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.