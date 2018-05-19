Семья погибшего экс-директора николаевского аэропорта Владислава Волошина переехала в собственную квартиру

Семья бывшего исполняющего обязанности директора Николаевского аэропорта, летчика Владислава Волошина, переехала в собственную двухкомнатную квартиру в городе Николаеве.

Об этом сообщает издание Новости Н, со ссылкой на собственные источники среди сослуживцев Волошина из 299-й бригады штурмовой авиации.

Как пишет издание, квартира была приобретена ещё около месяца назад, однако известно об этом стало только сейчас.

"Информацию о приобретении квартиры подтвердили сослуживцы Владислава Волошина по 299-й бригаде штурмовой авиации, а источник в Николаевской облгосадминистрации сообщил, что квартиру оплатил губернатор Алексей Савченко", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что квартира, которая была приобретена для семьи Владислава Волошина - вдовы и двоих детей, расположена на проспект Центральном (Ленина), в районе ул. 3-й Слободской.

"Вдова погибшего летчика, Надежда, имела возможность сама выбрать квартиру из нескольких предложенных вариантов", - отмечает издание.

Вместе с тем, в пресс-службе Николаевской ОГА "Преступности.НЕТ" не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, сославшись на то, что на данный момент им ничего не известно как о самом факте покупки квартиры, так и средствах на ее приобретение, ежели таково было.

Как известно, 18 марта 2018 года в Николаеве застрелился Народный Герой Украины, директор аэропорта Владислав Волошин. Самоубийство произошло на съемной квартире, которую семья Волошина арендовала на улице Космонавтов. Позже сообщалось, что полиция рассматривает пять версий гибели директора Николаевского аэропорта Волошина, одной из которых является версия, связанная с работой Волошина в должности и.о. директора николаевского аэропорта.

Напомним, что отец Владислава Волошина считает, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы».