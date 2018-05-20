На трассе «Николаев-Благовещенское» фуры отказываются проходить весовой контроль - ждут ночи, чтобы проехать без препятствий

В субботу, 19 мая на трассе Н-24, где расположен пункт ГВК, грузовики скопились у обочины – для того, чтобы не проходить весовой контроль.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

Замглавы Николаевской ОГА сообщил, что совместно с полицией и «Укртрансбезопасностью» было решено, что для контроля за перегрузами пункт будет работать круглосуточно.

«Это, в первую очередь, для того, чтобы у водителей перегрузов не было надежды, соблазна и возможности «отстаиваться» в дневное время и беспрепятственно проезжать ночью», - говориться в сообщении.

Также Гайдаржи добавил, что в кратчайший период вопрос о круглосуточной работе пунктов весового контроля будет решен.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 10 мая работают габаритно-весовые комплексы на трассах Н-24 возле села Гурьевка и М-14 вблизи села Счастливое.