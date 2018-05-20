За сутки на Донбассе боевики 58 раз нарушали перемирие - ранены трое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 22 - с применением 122-миллиметровой артиллерии, а также 120 и 82-миллиметровых минометов.

Об этом сообщают в пресс-центре ООС.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, боевики безрезультатно пытались вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Противник вел огонь из артиллерии и минометов из жилых кварталов Горловки, прикрываясь мирным населением. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий трое украинских военных получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и сейчас их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, был уничтожен один и ранены трое оккупантов российско-террористических войск.

Уже в течение ночи текущих суток, 20 мая, противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь украинских войск текущих суток нет.

Напомним, что боевики в субботу, 19 мая, из 120-мм минометов обстреляли жилой сектор Зайцево в направлении населенного пункта Гольмовский.