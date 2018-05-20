Правопорядок во время финала ЛЧ в Киеве будут охранять 12 тысяч силовиков и английская полиция

В Киеве 26 мая для охраны правопорядка во время финала Лиги Чемпионов задействуют 12 тысяч силовиков.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Так, 18 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с послами Испании и Великобритании в Украине – Сильвией Кортес Мартин и Джудит Гоф.

- Подразделения МВД полностью готовы к обеспечению общественной безопасности во время финального матча Лиги Чемпионов. Мы привлекаем около 12 тысяч правоохранителей. Из них 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения. Убежден, что мобилизованные нами силы обеспечат надлежащий уровень безопасности и порядка, - сообщил министр.

Он также отметил, что уже прошли масштабные учения на основных локациях, в частности в аэропорту Борисполь и на стадионе «Олимпийский». Для координации действий создан штаб во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заверил, что к обеспечению порядка будут привлечены специалисты всех подразделений.

- Будут задействованы все – от взрывотехнической службы до конных подразделений, кинологов, патрульных и подразделений тактико-оперативного реагирования. Полиция будет делать все, чтобы исключить пронос опасных предметов или веществ на стадион и в места массового скопления граждан, - добавил он.

Посол Великобритании Джудит Гоф сообщила, что украинским силовикам будет помогать английская полиция.

- Мы знаем, что у украинских правоохранительных органов есть большой опыт работы на массовых мероприятиях. Большинство фанов будут вести себя спокойно, однако могут быть нарушения безопасности. Уже в начале следующей недели для помощи присоединятся полицейские Великобритании, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах ультрас сорвали футбольный матч, в ответ их избила полиция.