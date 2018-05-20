За сутки на Николаевщине два раза горели леса - спасатели говорят об умышленном поджоге

Фото: иллюстрация из интернета В Николаевской области за минувшие сутки, 19 мая, произошло два пожара в лесных массивах.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Витовском районе на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство» лесное урочище «Лиманы» и Баловно-Матвеевского лесного урочища горела хвойная подстилка. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. По предварительной версии, их причиной был поджог.

Спасатели обращаются к жителям области с просьбой не уничтожать природу и помнить о последствиях пожаров.

«Поймите, что уничтожить лес очень легко, одна небрежность, не погашенный костер, брошенный окурок и все, на месте природного массива сплошное пепелище. А вот восстановить его уже не так будет просто, на это нужно много лет и большие материальные затраты. Поэтому прежде чем уничтожать природу, задумайтесь, что мы оставим нашим потомкам - пепел или красоту природы!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 7 мая произошли пожары в трех лесах. Во всех трех эпизодах вероятными причинами пожаров становились умышленные поджоги.