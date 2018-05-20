В Николаевской области объявили штормовое предупреждение: ожидается гроза и шквал

В ближайшие сутки, 20 мая, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Служба оперативного реагирования департамента жилищно-коммунального хозяйства 1588.

Так, в ближайшие 1-2 часа по Николаеву и области ожидается гроза, шквал 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.

В то же время, как сообщил на своей странице в Facebook Алексей Зеликов, в пгт Воскресенское в Витовском районе Николаевской области уже шёл град.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за минувшие сутки, 19 мая, произошло два пожара в лесных массивах.