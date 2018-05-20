В понедельник в Николаеве проведут в последний путь журналиста Игоря Поха

Игорь Пох Прощание с умершим николаевским журналистом Игорем Похом состоится в понедельник, 21 мая.

Об этом сообщила Ирина Курдыба на своей странице в Facebook.

«Друзья! Прощальная панихида и отпевание нашего любимого Игоря состоится по адресу: улица Потемкинская, 138 в зале прощания областного бюро СМЭ с 11 до 12:00 в понедельник, 21 мая. Родные и близкие приглашают всех кто знал Игоря Поха проводить его в последний путь», - написала она.

Напомним, что в пятницу, 18 мая, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, в возрасте 55 лет, ушел из жизни известный николаевский журналист Игорь Пох. Ранее он попал в отделение нефрологии. Всем городом ему собирали финансовую помощь для борьбы с тяжелой болезнью почек.