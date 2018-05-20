По меньшей мере 24 в РФ и более 40 – в Крыму, - МИД Украины требует от России освободить украинских политзаключенных

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Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своём Twitter.

«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. Раз требуем от РФ освободить пленников », - написала она.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Уляна Супрун присоединилась к акции «А вони ще там» в поддержку украинских политзаключенных в России. При этом в их число она включила николаевца Николая Дадеу, которого в Украине подозревали в мошенничестве, а в РФ обвиняют в «экстремизме».

Людмила Жерновская

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русскийобщество