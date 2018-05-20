Порошенко заявил о своей миссии: «Чтобы Украина безвозвратно вышла из опасной зоны тяготения Российской империи»

Пётр Порошенко Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его миссия - вывести Украину из «смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи».

Такое заявление он сделал в ходе мероприятий по чествованию памяти жертв политических репрессий в Быковне.

По его словам, украинцы выбрали движение в направлении Европы и уверенно отдаляются от России и ее влияния.

- Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи, - сказал Президент.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что Украина не будет принимать участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ).