Французские ученые исследовали останки Гитлера и назвали точную дату его смерти

Адольф Гитлер Французские ученые провели исследование фрагментов зубов основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти.

Об этом сообщает News One, ссылаясь на Phys.org.

Получив останки, которые в 2017 году им передала Россия, ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов его зубов и установили, что Гитлер скончался 30 апреля 1945 года.

- Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны, - заявил руководитель экспертной группы Филипп Шарлье.

Также ученые заявили, что фрагмент черепа полностью совпадает с радиографией Гитлера за год до смерти. Они обнаружили следы яда на фрагментах зубов и протезах фюрера, а также отверстие от пули.

Ранее сообщалось, что депутат Львовского горсовета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк на своей странице в Facebook разместила поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера.