В николаевском Областном дворце культуры прошел концерт, посвященный «Дням грузинской культуры»

В субботу, 19 мая, в николаевском Областном дворце культуры прошел концерт, приуроченный ко Дню независимости Грузии, который состоится 26 мая, посвященный «Дням грузинской культуры».

Об этом сообщает NikLife.

Так, с самого начала концерта прозвучали гимны Украины и Грузии, после чего на сцену вышел генеральный консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили и поприветствовал всех.

— Я очень рад присутствовать здесь и спасибо вам, что вы разделяете с нами национальный праздник. Ваша прекрасная страна меня удивляет. Удивляет вашей добротой, гостеприимностью. Я очень рад, что не только наше правительство дружит на политическом уровне, но и наши народы. Спасибо вам, - сказал он.

После официальной части зрителей и дипломатических представителей радовали своими выступлениями танцевальные коллективы и солисты ансамбля сообщества «Иберия» и одесский ансамбль грузинского танца «Сакартвело».

Также посетил мероприятие и поздравил с грядущим праздником дружественную страну народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

— Хочу сказать, что город Николаев очень многонациональный город, но дни культуры именно Грузии – самые яркие, самые заводные и самые лучшие. Я хочу всех поздравить с этим великолепным праздником, - выступил нардеп.

Отмечается, что каждое выступление заставляло зрителей хвататься за свои смартфоны, дабы запечатлеть всю магию и красоту, которая творилась на сцене.

«Бурными овациями они провожали абсолютно каждого артиста и такими же аплодисментами встречали следующего. Неутомимые выступающие передавали свое тепло и энергию всем присутствующим, а николаевская сцена поистине пропиталась грузинским колоритом и традициями», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили рассказал о роли грузинских добровольцев в войне на Востоке Украины.