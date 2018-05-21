В Нидерландах мужчина купил на аукционе неизвестную ранее картину Рембрандта за 172 тысячи долларов - теперь она стоит миллионы

В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину Рембрандта, которую художник предположительно написал в 1634-м году.

Об этом сообщает Bird in Flight, ссылаясь на Artnet.

Так, два года назад аукционный дом Christie’s выставлял неподписанное полотно на торги как работу одного из учеников Рембрандта, а 39-летний арт-дилер Ян Сикс купил её всего за $172 тысячи. Однако теперь, после выяснения подлинного авторства картины, ее стоимость составляет уже миллионы долларов.

- Когда я увидел каталог лотов аукциона, я понял, что это полотно слишком хорошее, чтобы быть нарисованным кем-то другим. Такой взгляд, который есть на этой картине, могут изобразить лишь очень немногие художники, — рассказывает Сикс.

За последние полтора года с полотном ознакомились 15 экспертов, подтвердивших авторство Рембрандта. Предположительное название картины — «Портрет молодого джентльмена».

Ранее сообщалось, что французский музей художника Этьена Террюса обнаружил, что половина работ мастера оказалась подделками.