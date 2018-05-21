«Планета или пластик», - известный журнал посвятил целый выпуск глобальной проблеме мусора

Издание National Geographic начало информационную кампанию против загрязнения экологии под названием «Planet or Plastic?» («Планета или Пластик?»).

Об этом сообщает «Униан».

Как отмечают представители кампании, они стремятся изменить мысли людей, чтобы люди отказались от чрезмерного использования пластика. На обложке издания размещен пластиковый пакет, который на первый взгляд напоминает арктический айсберг.

Однако не только это изображение удивило читателей – все содержимое журнала наполнено шокирующими фотографиями животных и природы, которые «утопают» в мусоре: аисты в пластиковых пакетах, черепахи в рыболовных сетях и целые поля и океаны мусора, который только накапливается с годами.

- Каждый день наши исследователи и фотографы наглядно свидетельствуют о разрушительном влиянии однократного пластика на наши океаны, и ситуация становится все хуже, - отметил Гэри Энн Кналл, генеральный директор National Geographic Partners.

Если бы пластик был изобретен во времена, когда первые поселенцы отправились из Англии в Северную Америку, то оставленный ими пластиковый мусор, вероятно, сохранился бы и сегодня, через 400 лет. Благодаря тому, что пластик был изобретен лишь в конце XIX века, а его массовое использование началось только в 50-х годах ХХ века, на сегодня мы имеем не более чем 9,2 миллиарда тонн пластика, с которым нам надо разобраться. Из них 6,9 миллиарда тонн приходится на мусор. Отмечается, что пластиковые отходы в океане, по имеющимся оценкам, ежегодно убивают миллионы морских животных. От него пострадали около 700 видов, включая те, что находятся под угрозой исчезновения.

В последние годы рост производства пластика был обусловлен, главным образом, распространением использования одноразовых пластиковых упаковок в растущих экономиках Азии – там, где системы сбора мусора развиты недостаточно, либо отсутствуют вовсе. В частности – в Китае, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Шри-Ланке. Представители кампании добавляют, что Китай сегодня является крупнейшим производителем пластмассы – на его долю приходится более четверти мировой продукции, большая часть которой экспортируется в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что мусорное пятно в Тихом океане достигло размеров, в три раза превышающих площадь Франции.