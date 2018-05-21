Николаевец показал, как выглядит трасса Н-11: «От Новополтавки и до самой Казанки дорога ровная»

На трассе Н-11 Николаев-Днепр, которая ранее была почти полностью разбита, дорогу привели в порядок на участке от Новополтавки до Казанки (примерно 45 километров - ПН).

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевец Игорь Блошко.

«Вот он долгожданный позитив. Уже от Новополтавки и до самой Казанки можно ехать по ровной дороге. Слава тебе, Господи, в этом году ремонт дороги Н-11 начался в мае. Появилась надежда, что в 2018 году это убитое направление станет дорогой. Техника присутствует, работы ведутся», - сообщил Блошко.

Напомним, что ранее депутат Николаевского облсовета обратился в СБУ из-за некачественных ремонтных работ на участке трассы Н-11.