Мэр Николаева раскритиковал глав трех администраций за благоустройство и пригрозил им выговором

В понедельник, 21 мая мэр Александр Сенкевич раскритиковал глав Ингульской, Центральной и Заводской администраций районов Николаева за невыполненный покос травы и не убранные улицы.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Сенкевич заявил, что недоволен видом улиц и пригрозил трем главам районных администраций выговором:

- Главы районов и департамент ЖКХ, я устал говорить одно и то же по поводу очистки зеленых зон Николаева, покоса и уборки травы. С кем вы заключаете договор? Косят траву, а она еще неделю лежит не убрана. На бульварной части по улице Содовой, от проспекта Центрального до улицы Чкалова, часть травы покосили, остальные оставили некошеный. Это издевательство! По проспекту Центральному часть травы покосили, а слева все уже заросло, - отметил Сенкевич.

После уточняющего вопроса главы администрации Ингульского района Светланы Гладун: «За что?», Александр Сенкевич передал обязанности по проведению совещания первому вице-мэру Владимиру Крыленко и поехал показывать Светлане Гладун состояние улиц ее района.

- Гладун, со мной в машину. Я вам объясню, за что, - заявил Сенкевич.

Напомним, что в понедельник, 14 мая, на улице Большая Морская, 20 была произведена ликвидация стихийной свалки с привлечением военнослужащих одной из воинских частей Николаева.