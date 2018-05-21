Президент Украины Порошенко наградил доцента НУК орденом «За заслуги»

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню науки наградил одного из доцентов Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом говорится в указе Президента №135/2018.

Орденом «За заслуги» 3-й степени награжден доцент кафедры Учебно-научного гуманитарного института Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Игорь Марцинковский.

Также среди награжденных: ректор Кременчуцкого национального университета имени Михаила Остроградского Михаил Загирняк (орден князя Ярослава Мудрого V степени); ректор Одесской национальной академии связи имени Попова Петр Воробьенко (орден «За заслуги» II степени); ректор Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского Наталья Лазаренко (Заслуженный работник образования); ректор Национального университета водного хозяйства и природопользования Виктор Мошинский (Заслуженный работник образования).

Стоит отметить, что сестра жены Президента, декан факультета Национального педагогического университета имени Драгоманова Алла Зернецкая стала заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая Алла Зернецкая специализируется на изучении русского языка.

«В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 - методика преподавания иностранного (русского) языка - и получила степень кандидата педагогических наук. В 2015 году, уже будучи родственниками президента, защитила докторскую диссертацию по специальностям 10.02.15 - общее языкознание, 10.02.02 - русский язык - и получила степень доктора филологических наук. Как думаете, чем таким заслужила госпожа Алла заслужила свое новое почетное звание? Что она такого изобрела в области изучения русского? Или все-таки ничего, а заслуга ее - то, кто в нее сестра?», - написала Высоцкая.