Николаевская полиция проводит проверку по факту массового отравления газом учеников одной из школ города

В результате распыления слезоточивого газа в здании одной из николаевских школы госпитализировали 36 детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, утром 21 мая неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия, в результате чего несколько детей с покраснением глаз обратились за медицинской помощью. Вследствие произошедшего был прерван учебный процесс.

«По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы», – отметили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы.

Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что ранее в Павлограде из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали сотни учеников.

Также напомним, что 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.