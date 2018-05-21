Заход корабля ВМС «Юрий Олефиренко» в акваторию Николаева сняли с высоты птичьего полета

В субботу, 19 мая, в Николаеве развели Ингульский и Варваровский мосты для того, чтобы корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» зашел в акваторию.

Видео захода корабля с высоты опубликовал на своей странице в Facebook николаевец Алексей Дронов.

Отметим, что корабль был построен на Гданьской Северной верфи в Польше и впервые спущен на воду 31 декабря 1970 года. В состав 39-й дивизии морских десантных сил корабль был принят 31 мая 1971 года. Текущее название корабль носит в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего на востоке Украины.

Напомним, что ранее с высоты птичьего полета сняли новогодние салюты на Соборной площади Николаева.