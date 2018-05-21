Новым «главным по соцзащите» в мэрии Николаева назначили полковника с военной кафедры

Новым руководителем департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета стал Сергей Василенко.

Об этом стало известно во время совещания мэра Александра Сенкевича с главными распорядителями бюджетных средств.

Так, по информации отдела информационного обеспечения Николаевского горсовета, «Александр Сенкевич поблагодарил за работу бывшего директора Сергея Бондаренко и поздравил Сергея Василенко с занятием ответственной должности, отметив, что департамент труда и социальной защиты населения - это фронт-офис работы с гражданами».

Справка:

Сергей Михайлович Василенко родился в городе Каменец-Подольский 29 декабря 1962 года. В 1997 году окончил Одесский государственный университет имени Мечникова по специальности «Психология». В 2011 году Сергей Василенко присвоена степень кандидата исторических наук. До недавнего времени был заместителем заведующего кафедрой военной подготовки по воспитательной работе ННУ им.В.Сухомлинского.

Напомним, в январе нынешнего года сообщалось, что директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко уходит с занимаемой должности по причине достижения им пенсионного возраста.

При этом Сенкевич после своего восстановления на должности мэра заявил, что в ближайшее время назначит нового директора департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.