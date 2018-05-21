«Если важный день – поспите как следует», - Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о важности сна при запоминании большого объема информации.

Об этом написала и.о главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Когда надо запомнить большое количество информации, особенно в период экзаменов или важных совещаний на работе, мы можем уделять меньше времени сну. Но напрасно. Большинство из всего, что человек читает во время, предназначенное для сна, не остается в памяти. Поэтому если у вас в понедельник важный день - поспите как следует», - написала Супрун.

Она отметила, что во время сна организм регулирует жизненно важные системы, влияет на кровообращение, рост, иммунную систему, регулирует деятельность мозга и процессы запоминания.

«Сон - важнейший фактор для консолидации памяти. В это время происходит появление новых нейронных связей и укрепления нейронной сети, которые являются своеобразными ретрансляторами в формировании памяти. Большинство информации, которую мы изучаем в день, откладывается в краткосрочной памяти, и сон необходим для перемещения знаний в долговременную. Именно здоровый сон влияет на полноту и эффективность запоминания», - рассказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что неполноценный сон вредит здоровью в долгосрочной перспективе и вряд ли поспособствует запоминанию информации, выученной накануне.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.