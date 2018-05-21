«Руководителем должна стать именно такой лидер», – глава Николаевского облсовета поддержала Филатову на выборах ректора ННУ Сухомлинского

Виктория Москаленко Глава Николаеского областного совета Виктория Москаленко поддерживает кандидатуру Оксаны Филатовой во втором туре выборов ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Об этом глава облсовета написала на своей странице в Facebook.

Как известно, во второй тур выборов ректора ННУ имени Сухомлинского вышли действующий ректор Валерий Будак и заведующая кафедрой украинского языка и литературы университета Оксана Филатова. Голосование состоится 23 мая.

По мнению главы облсовета, Филатова предлагает университету новые и эффективные методы управления вузом.

«В период реформирования государства судьба каждого предприятия зависит от эффективности управления. Это касается и высших учебных заведений, которые требуют изменения подходов в организации управленческой вертикали. Происходит переход от управления «по правилам», к такому управлению, которое основанное на стимулах и конкуренции, эффективно распределяет полномочия, активно привлекает общественность к обсуждению вопросов распределения бюджета. Понимание философии таких процессов я увидела в программе кандидата на должность ректора Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского Оксаны Филатовой», – пишет Москаленко.

В частности речь идет о создании Наблюдательного совета, соблюдении разумного баланса полномочий между ученым советом и ректором, активном привлечении органов студенческого самоуправления к принятию важных решений в вузе.

«Уверена, что руководителем старейшего вуза юга Украины должна стать именно такой лидер - с современным стратегическим мышлением, новым подходом к работе в современных условиях. Опыт многих успешных организаций показывает, что часто именно женщина становится настоящим антикризисным менеджером», – подытожила Виктория Москаленко.

Напомним, что ранее кандидатуру Оксаны Филатовой также поддержали народные депутаты Украины Алексей Вадатурский и Тарас Креминь.