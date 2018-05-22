Астронавт хотел снять видео в открытом космосе, но оказалось, что он «забыл дома» карту памяти

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео о неудачной попытке американского астронавта сделать видеозапись с борта Международной космической станции.

Об этом сообщает «Bird in flight».

Он собирался начать съемку на GoPro, но быстро понял, что что-то идет не так и попросил помощи у Центра управления миссии на Земле: момент переговоров попал в трансляцию NASA на стриминговом сервисе Twitch.

- Эй, Хьюстон, у меня есть небольшой вопрос о работе GoPro.

- Внимательно слушаю, продолжай.

- Я нажимаю на кнопку и вижу надпись «Нет SD». Это что-то, что нужно для записи? И должен ли во время записи гореть красный свет?

- [После долгой паузы] Мне говорят, что если карта памяти внутри, то во время записи должен гореть красный свет.

- А если написано «Нет SD»? Что это значит?

- Думаю, это значит, что карта памяти не установлена. Мы проверяем, подожди.

- Ладно, давайте просто забудем об этом. Я возьму ее потом.