«Шаги, которые помогут нам быть финансово независимыми», – кандидат в ректоры ННУ Сухомлинского рассказала о своей программе

Заведующая кафедрой украинского языка и литературы университета Оксана Филатова заявила, что основная цель ее программы на выборах ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского - сделать учреждение финансово независимым и повысить уровень образования в нем.

Такое заявление она сделала в ходе встречи со студентами биологического факультета в понедельник, 21 мая.

Представил Филатову заведующий кафедры лабораторной диагностики Валерий Черно, который отметил, что второй тур выборов, который состоится в среду, 23 мая, определит будущее университета.

- Программы, с которыми мы шли от нашего факультета, очень тесно связаны между собой, потому что имеют такие же освещения виденья нашего будущего. Поэтому я хочу призвать всех присутствующих сегодня и тех, кто пойдет в среду на голосование, к такому действию, которое вы выразили в первом туре, отдав свои голоса. Сейчас мы просим вас сосредоточится и соединить свои усилия для второго тура голосования и отдать свои голоса именно за демократическое будущее и европейский уровень нашего университета, - выступил он.

Оксана Филатова

Взяв слово, кандидат в ректоры рассказала, что несмотря на то, что их программы некоторые называют невозможными, они вполне реальны в исполнении.

- Стратегическая цель: мы должны обеспечить самый высокий уровень образования,цель вторая – мы должны подтвердить статус национального университета и третья цель – мы должны стать финансово независимыми и саморегулируемыми. Я очень конкретно для себя определила: не нужно давить на преподавателей и студентов. Нужно дать полномочия, ведь вы креативные, вы деятельные и я знаю, какой мощный у вас биологический факультет,- сказала Филатова.

По словам заведующей кафедры филологии, она не боится разделить должности ректора и главы ученого совета.

- Я предлагаю привлечь авторитетных ученых к ученому совету, откуда их просто вывели. Я считаю, что нужен наблюдательный совет и усиление кадрового состава. Мне очень приятно, что эти позиции я осветила на сайте университета 5 мая, а буквально после 10 мая рабочая группа Верховной Рады Украины на базе комитета по вопросам образования и науки эти параметры вносит как дополнения к закону о высшем образовании и они говорят собственно об этом же, - сказала она.

Также Филатова подчеркнула, что финансовая и экономическая деятельность университета должна быть прозрачной, откровенной и подотчетной, а имиджевую политику необходимо улучшить и развить.

- Я не хочу никого обидеть, но это оборудование: парты, столы – это уже не то что 20 век, это, наверное, начало 20 века. А посмотрите, как университеты пошли дальше. Они работают на материальное обеспечение, на техническое обеспечение. И еще: где вы учитесь? Остановка «педин». Никогда не будет классического университета, если мы не будет ребрендинга. Мы классический университет, мы готовим не только учителей, извините, мы готовим экономистов, филологов, политологов, журналистов и так далее, - подчеркнула она.

По ее убеждению, студенты колледжей и студенты факультетов имеют право бороться за гранты. В то время, как университетский инвентарь, лаборатории и системы обучения оставляют желать лучшего. Сейчас в университете форма обучения на 30% аудиторная и на 70% самостоятельная.

- В университетах такого нет. 50 на 50 в Киевском Национальном университете, но если мы говорим, что студентам нужно 70% самостоятельно проработать, то давайте условия сделаем. Где бесплатный вайфай? Где компьютерное оборудование? Ничего нет. Куда студент должен идти работать самостоятельно? В какие лаборатории? - спросила она.

- У меня есть огромная мечта и я считаю, что ее можно воплотить. Нам нужно обязательно сделать своеобразный университетский кампус. Я с удовольствием прихожу в Черноморский университет, у них точно так же, как и у нас в университете есть внутренний дворик. Но там есть, где кофе попить, где сесть. Знаете, такие уютные уголки должны быть. Но не для профанации, а для того, чтобы было удобно студентам колледжа и факультетов нашего университета, - подчеркнула Филатова.

Одним из факторов увеличения финансирования университета кандидат назвала возможность сдавать в аренду неиспользуемые помещения, такие как пустые аудитории, актовые и спортивные залы.

- Уважаемые, университетов много, а денег мало. Если мы сегодня не активизируемся, а будем ждать, что кто-то даст деньги... Я предлагаю те шаги и позиции, которые помогут нам быть финансово независимыми. Я не верю, что кто-то придет и сделает нам манну небесную, - обратилась к студентам она.

Поддержать кандидата в ректоры пришел народный депутат Украины от Николаевщины Андрей Вадатурский. Он рассказал, что люди часто считают, что не могут ничего решать на выборах и их голос ни на что не повлияет, так как все договорено заранее, однако нужно продолжать бороться.

- Я всегда был сторонником любой борьбы, потому что в борьбе рождается истина. И всегда приветствовала людей, которые готовы предложить свою кандидатуру, потому что это не только должность, но и ответственность. Вам также нужно научится бороться. Бороться за средства, бороться за существование университета, института, ПТУ или техникума, бороться за школу, потому что я уверен, что это вопрос времени, когда университеты и вообще все учреждения будут на самоокупаемости. Другого выбора нет, - сказал он.

После этого Филатова заявила, что на ее коллег сейчас ведется сильное административное давление. Им говорят, что если она станет ректором, то уволит нынешних преподавателей, а своим близким коллегам «раздаст должности».

- Доходит до того, что сказали, мол, бюллетени можно проверить, кто как голосовал. А потом ректор уже будет делать выводы. Я общалась с профессионалами в этом деле, у меня есть возможность работать с юристами, которые сказали, что это невозможно. Невозможно идентифицировать бюллетени, если вы не дадите свои отпечатки пальцев, - сказала она.

- Еще один момент: «Она придет всех поувольняет». Я похожа на самоубийцу? А кто будет работать? У меня есть опыт, когда действующее руководство уничтожило педагогический колледж. А из этого колледжа почти 80% студентов пошли в университет. Как можно его уничтожать? - возмутилась Филатова.

Также она подчеркнула, что хочет видеть от студентов больше инициативности и заинтересованности в жизни и будущем университета.

Напомним, что корреспондентов «Преступности.НЕТ» не допустили на процедуру подсчета голосов на выборах ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского. Тогда Валерию Будаку не хватило 5 голосов, чтобы победить в первом туре на выборах ректора ННУ имени Сухомлинского.

Также ранее Оксану Филатову поддержал народный депутат Украины Андрей Вадатурский, народный депутат Украины Тарас Креминь и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.