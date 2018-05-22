Профессионализм и индивидуальный подход: центр «Авиценна Медикал» предлагает николаевцам доступную медпомощь

Многопрофильный медицинский центр «Авиценна Медикал» предлагает гостям и жителям города Николаева оказание квалифицированной и доступной медицинской помощи в 11 различных направлениях: от гастроэнтерологии до онкодематологии.

Свою работу центр начал в сентябре 2017 года. За это время каждый пациент, который посещает «Авиценна Медикал», имеет возможность получить комплекс профессионального обслуживания: точную диагностику, эффективное лечение и последующие профилактические мероприятия.

В штате центра работает 12 врачей – профессионалов в своем направлении. Пациенты «Авиценна Медикал» могут воспользоваться помощью гастроэнтеролога, гинеколога, кардиолога, маммолога, невропатолога, онкохирурга / онкодерматолога, педиатра, терапевта, уролога и эндокринолога.

Первым шагом к успешному лечению является точная и профильная диагностика. С этой задачей в центре справляется современное и высокоточное оборудование.

В частности, с помощью аппарата Siemens MAMMOMAT 3000 Nova пациентки центра смогут сделать маммографию, получив при этом минимальную дозу облучения. В течение 15 минут пациент получает результаты маммографии с описанием врача-рентгенолога. При необходимости, консультацию может дать и врач-маммолог, который скорректирует дальнейшие действия пациента.

Также медцентр использует в своей работе цифровой видеокольпоскоп «Scaner МК-300» – современный прибор для исследований женского здоровья.

А для проведения широкого спектра ультразвуковых исследований персонал медцентра применяет аппарат производства фирмы «Toshiba» Xario . С его помощью можно сделать УЗИ сердца, брюшной полости, почек, малого таза, мягких тканей, молочных желез.

К каждому пациенту в медицинском центре индивидуальный подход.

Более подробную информацию можно узнать на сайте центра, или по телефонам +38 0512 70 95 90, +38 098 715 37 27, +38 095 350 45 40, +38 063 903 75 92.

Адрес: улица Рюмина, 1.

Режим работы

Понедельник – пятница 8:00 – 19:00

Суббота 8:00 – 15:00

Воскресенье – выходной