В Харькове хулиган залез на светофор и требовал его починить

В воскресенье, 20 мая на Симферопольском шоссе в Харькове неизвестный мужчина залез на светофор, начал его расшатывать, а затем спрыгнул с него.

Об этом сообщает «АТН» с ссылкой на пользователей соцсетей.

«На перекрестке Бабаев и Карачевки типчик уже второй час грозится прыгнуть со светофора, если его немедленно не починят», - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

По словам очевидцев, мужчина требовал немедленно починить светофор.

Также мужчина порезал себе вены, нанеся себе несколько порезов на руках. На место прибыли врачи и пожарные, но им не удалось уговорить его слезть со светофора.

Спустя пару часов «представления» мужчина спрыгнул с дорожного знака на дорогу. Изначально сообщалось, что он сломал руку, позже полиция сообщила, что мужчина не пострадал.

Мотивы поступка будут устанавливать силовики. Задержан ли хулиган, не сообщается.

Напомним, что Кабмин Украины может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.