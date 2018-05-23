В Николаеве детские сады «перегружены»: они рассчитаны на 11,7 тысяч детей, а в них воспитывается 17,5 тысяч

В Николаеве на конец 2017 года действовало 86 дошкольных учебных заведений, рассчитанных на 11,7 тысяч мест, в которых воспитывалось 17,5 тысяч детей.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Кроме того, 400 детей в возрасте 3 года и старше находились под социально-педагогическим патронатом. Доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольными учебными заведениями, составляла 79%. Дошкольным воспитанием детей в Николаеве занимались 1,7 тысячи человек педагогического и 1,8 тысячи человек технического персонала.

Всего в Николаевской области на конец 2017 года действовало 563 дошкольных учебных заведения, в том числе 246 детских садов, 269 яслей-садов и 48 учебно-воспитательных комплексов. Количество детей в дошкольных учреждениях составляло 42 тысяч. В городах наблюдалась перегруженность учреждений – на каждые 100 мест приходилось 139 детей, тогда как в сельской местности – 78.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели обнаружили в николаевском детском саду критические недостатки в пожарной безопасности.