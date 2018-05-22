Мэр Николаева поручил провести во всех школах встречи, посвященные безопасности детей

Городской голова Николаева Александр Сенкевич 21 мая провел рабочую встречу на территории городской больницы №2, пообщался с медиками и посетил юных пациентов, пострадавших в результате распыления неустановленного газа в школе №6.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как известно, неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия. После произошедшего 36 детей были госпитализированы. Двое детей находились в отделении реанимации для дальнейшего наблюдения. 22 мая всех госпитализированных детей выписали из больницы.

Начальница управления здравоохранения горсовета Ирина Шамрай сообщила, что школьникам после госпитализации сделали общеклинические анализы, все показатели в пределах нормы. Двум пострадавшим девочкам провели дезинтоксикацию.

Александр Сенкевич пообщался с медиками, уточнил, что все дети обеспечены всем необходимым. Посетил руководитель города и юных пациентов. Врачи сообщили, что приняты все меры, чтобы дети чувствовали себя лучше, а их здоровью ничего не угрожало. По словам начмеда больницы Натальи Кравцовой, в заведении весь день работали правоохранители.

- Сеть общеобразовательных учебных заведений в городе насчитывает 70 школ, поэтому так быстро мы не сможем в каждой из них усилить пропускной режим, это требует немалых средств. Прежде всего, мы должны принять меры, чтобы с раннего возраста у наших детей формировалось ответственное отношение к безопасности, своей и окружающих. Тем более, в преддверии летних каникул крайне необходимо в учебных заведениях провести активную профилактическую работу: важно подготовить детей к действиям в опасных ситуациях, предостеречь от опрометчивых поступков, которые могут нанести ущерб здоровью и жизни. Особое внимание надо уделить работе с родителями и педагогами, которые несут ответственность за безопасность наших юных граждан, - считает мэр.

Александр Сенкевич поручил накануне последнего звонка провести во всех школах города встречи, посвященные безопасности жизнедеятельности, объяснить детям правила обращения с опасными предметами и веществами, научить, как действовать в различных ситуациях.

При этом мэр добавил, что на востоке Украины ведутся боевые действия, и есть немало случаев, когда оружие попадает на мирные территории, в том числе такие случаи зафиксированы и в Николаеве. Поэтому родителям стоит и самим соблюдать правила безопасности, и, главное, объяснить своим детям угрозу, которую несет огнестрельное оружие.