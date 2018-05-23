«Куриный бульон и шашлык»: члены жилищной комиссии списали умерших животных с баланса Николаевского зоопарка

Члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ списали с имущества Николаевского зоопарка ряд умерших животных.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального имущества, коммунальной собственности и благоустройства города, которая проходила во вторник, 22 мая.

Обращений о списании со стороны зоопарка было несколько, в первом руководство зверинца просило списать два холодильника и клетки для кроликов.

- А что их (кроликов, - ПН) съели или что? - пошутил глава комиссии Александр Репин.

Этот вопрос не нашел поддержки у депутатов, в частности депутат Олег Солтыс заявил, что клетки металлические и списывать их нет смысла, так как могут пригодится в перевозке животных.

Александр Репин Олег Солтыс

Позже был вопрос по поводу списания мёртвых животных, среди которых были собака египетская летучая, которая по предположению Репина куда-то улетела, а также фазан, баран, кенгуру, сип белоголовый и цесарка.

- Цесарка и фазан, это явно куриный бульон, - отметил депутат Олег Солтыс. - Баран на шашлык пошел, - добавил Репин.

Также членов комиссии интересовал вопрос, почему не предоставляются выводы с экспертиз вскрытия. При этом начальник отдела учета коммунального имущества Любовь Маломан отметила что все документы есть. В итоге депутаты поддержали списание мертвых животных с баланса Николаевского зоопарка.

Напомним, что в ночь с 30-го апреля на 1-е мая, в 03:00, через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак. Они зашли в вольер, где находилось четыре альпака и загрызли их.

Ранее Николаевский зоопарк обратился в управление коммунальной собственности с просьбой провести аукцион по продаже пони.