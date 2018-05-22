Депутаты жилищной комиссии отказались передать на баланс КП «Николаевские парки» 10 объектов - предприятие не потянет

Члены постоянной жилищной комиссии не захотели передать КП «Николаевские парки» 10 зеленых зон, в том числе и Соборную площадь, так как не уверенны, что предприятие сможет их содержать.

Об этом стало известно во вторник, 22 мая во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города.

Так в перечне объектов были парк Победы, Флотский спуск, сквер имени Пушкина, сквер имени 68 Десантников, площадь Соборную, сквер возле облгосадминистрации, сквер «Солдата», сквер «Каштановый», сквер «Аркасовский», сквер «Вербочка». На данный момент эти территории находятся на балансе районных администраций.

Алексей Лепишев В свою очередь депутаты отказались голосовать за передачу имущества КП, так как не уверенны что те смогут содержать их в надлежащем состоянии из-за неукомплектованного штата сотрудников, проблем с финансированием и других моментов.

- Вопрос, а готовы ли «Николаевские парки» принять? Есть ли у них мощности, штат, возможность содержать? Траву покосить только можете. Сухостой обрежьте, сделайте санитарную очистку деревьев – у нас нет людей, - заявлял депутат Алексей Лепишев.

- Субподряды будут брать. Если у них парки будут на балансе, то они этим смогут обосновать и взять людей на работу. Об этом еще два года назад говорилось, - прокомментировал Владислав Ентин.

В результате обсуждения лишь три депутата проголосовало за передачу. Также было предложено в случае повторного обращения на комиссию потребовать у коммунального предприятия информацию по их возможностям содержания таких объектов.

Александр Гусев Евгений Рымарь

Отметим, что на данный момент предприятие обслуживает лишь парк «Лески». В частности, руководство КП ранее выходило с просьбой забрать себе на баланс остальные зеленые зоны города. При этом данным КП руководит родственница народного депутата от «БПП» Давида Макарьяна Виктория Андриевская.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что новый директор КП «Парки» Виктория Андриевская, которая была назначена в его отсутствие, не справляется со своими обязанностями и ей недостает опыта.

При этом он на аппаратном совещании 16 апреля поднял вопросы создания коммунального учреждения «Парки» и работы Центра предоставления административных услуг.